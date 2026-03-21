Nella notte, intorno alle 3, una Fiat 500 che procedeva in direzione Marina di Ragusa è finita fuori strada all’altezza della rotonda di via Achille Grandi. L’incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto in maniera autonoma: alla guida c’era un giovane, solo a bordo, che ha riportato un trauma cranico, un trauma alla mano e una ferita alla testa. È stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Episodi come questo, soprattutto nelle ore notturne, ricordano quanto sia sottile il margine tra normalità e pericolo quando si è alla guida. Un attimo di distrazione, la stanchezza o una velocità non adeguata possono trasformare un tratto di strada apparentemente semplice in un luogo ad alto rischio. La rotonda di via Achille Grandi, già nota per manovre azzardate e uscite di strada, si conferma un punto critico che richiede attenzione costante. La dinamica dell’incidente e le ferite riportate dal conducente riportano al centro del dibattito la necessità di una guida prudente e di condizioni stradali sempre più sicure, perché anche un incidente autonomo può avere conseguenze gravi e lasciare segni profondi.