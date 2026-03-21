Marina di Ragusa si prepara a vivere domani, domenica 22 marzo, la giornata della festa esterna di San Giuseppe, appuntamento centrale dei festeggiamenti dedicati al santo patriarca, molto atteso e profondamente radicato nella tradizione locale. La giornata si aprirà alle 8,30 con la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, seguita alle 9 dallo scampanio e dallo sparo di bombe, che annunceranno ufficialmente l’inizio della festa. Alle 10 è previsto l’arrivo del corpo bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi, che offrirà un risveglio musicale e un giro per alcune vie cittadine, creando un clima di festa e di attesa.

Nel pomeriggio, alle 17,30, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Riccardo Bocchieri, cui seguirà, alle 18,30, la processione con il simulacro di San Giuseppe, momento più atteso della giornata. Il corteo attraverserà un lungo itinerario che toccherà le principali vie del paese: piazza Maria Ss. di Portosalvo, via del Mare, via B. Brin, via Vasco de Gama, via Monfalcone, via del Quarnaro, via Lepanto, via del Mare, via Agrigento, via Imbastari, via Ravenna, via Duilio, via Salerno, via del Mare, via Sampieri, via Duilio, via Pozzallo, via del Mare, piazza Duca degli Abruzzi, via Dandolo, via Pietrasanta, via S. Citelli, via Tomaselli, via G. Verne, via S. Citelli, Lungomare Andrea Doria, piazza Duca degli Abruzzi, via del Mare, piazza Maria Ss. di Portosalvo e rientro in chiesa. Un percorso ampio e suggestivo, che abbraccia l’intero centro abitato e permette a residenti e visitatori di vivere da vicino il passaggio del santo, accompagnato da preghiere, canti e grande partecipazione popolare. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, rivolge alla comunità un messaggio di invito e di gratitudine: «San Giuseppe ci ricorda la forza silenziosa della fede e dell’amore che custodisce. Domani vivremo una giornata che non è solo tradizione, ma un’occasione per ritrovarci come comunità, per affidarci alla sua protezione e per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Vi aspetto tutti, con il cuore aperto e lo spirito di famiglia che ci contraddistingue». In vetrina anche Gali group trasporti & logistica che, anche quest’anno, offre il proprio sostegno mediatico alla festa. Un contributo prezioso, che valorizza iniziative religiose con una forte identità territoriale come questa, aiutando a diffondere e custodire tradizioni che appartengono alla storia e al cuore della comunità. La giornata sarà arricchita anche dalla possibilità di visitare la cena di San Giuseppe, allestita nei locali di via Cagliari 37 e presso l’istituto delle Suore del Sacro Cuore in via Augusta 5, dove saranno raccolti cibo e offerte destinate alle persone bisognose.

Marina di Ragusa si prepara così a vivere una domenica intensa, tra fede, tradizione e condivisione, nel segno di San Giuseppe.