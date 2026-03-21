Scoglitti, nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente all’incrocio tra via Taranto e via Pescara.
Le circostanze del sinistro sono in corso di verifica, ma dalle prime testimonianze raccolte risulterebbe coinvolti un Suv bianco e un motociclo (foto Franco Assenza).
A terra è rimasto un giovane, con ogni probabilità il conducente della moto. In attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, alcuni presenti hanno prestato i primi aiuti.
Il ragazzo ha riportato ferite giudicate non gravi e, secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.