Un altro punto che è un brodino caldo per il Ragusa calcio che, quindi, non ha saputo sfruttare al meglio il doppio turno casalingo previsto dal calendario. Dopo lo 0-0 con la Vibonese, arriva un altro pari, stavolta con il risultato di 1-1, con il Lamezia. E dire che gli azzurri avevano gestito al meglio la prima parte della gara. In particolare, dopo la rete realizzata al 37’ da Sinatra, c’era stato un episodio dubbio nell’area dei calabri, con un netto fallo di mani lametino non rilevato dall’arbitro, e una occasione propizia per i padroni di casa proprio sul finire del tempo. Nella ripresa, la gara si rimette di nuovo sui binari dell’equilibrio alla luce della rete di testa realizzata da Spanò che ha usufruito di una mancata presa del portiere dei locali. Il Ragusa si rituffa in avanti per cercare il colpo del ko ma senza fortuna. Una occasione sprecata per il team di mister Lucenti che in classifica resta fuori dalla zona salvezza, ma solo per un punto. E, quindi, la situazione per raggiungere l’obiettivo è sempre complicata (Ragusa 29, Vibonese 28, Castrum Favara 27, Acireale 26). Domenica prossima trasferta sul proibitivo campo del Savoia.