Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Santa Croce Camerina, dove un’autovettura utilitaria di vecchio modello, una Fiat Stilo di colore grigio metallizzato, ha improvvisamente preso fuoco in via Bagni. L’episodio si è verificato intorno alle ore 14, quando alcuni residenti della zona hanno notato le prime fiamme propagarsi rapidamente dal veicolo. Secondo quanto riferito da chi abita nelle immediate vicinanze, come scrive il sito de “La Sicilia” nell’articolo a firma di Alessia Cataudella, le fiamme sarebbero aumentate nel giro di pochi minuti, fino a provocare uno scoppio che ha causato la rottura delle finestre di un’abitazione prospiciente la strada. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa, agenti della Polizia municipale di Santa Croce e la locale Squadra Tutela del territorio giunti circa mezz’ora dopo l’allarme, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. La zona è stata transennata per consentire tutte le operazioni necessarie e prevenire ulteriori rischi per i residenti. Il veicolo, di proprietà di un uomo di origine straniera, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sembrerebbero, al momento, di natura accidentale, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei tecnici competenti a fare piena chiarezza sull’accaduto.