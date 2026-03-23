Fine settimana trionfale per il Giarratana Volley, che porta a casa due vittorie nette e convincenti sia con la formazione maschile sia con quella femminile. Due partite dominate, giocate con personalità e con un’intensità che ha messo subito in chiaro la superiorità tecnica e mentale delle squadre rossoblù.

A commentare la prestazione della maschile, nel campionato di Serie C, è il coach Gianluca Giacchi, soddisfatto per l’approccio e la continuità mostrati dai suoi ragazzi: “Abbiamo gestito la gara con il Misterbianco con ordine e lucidità, imponendo il nostro ritmo fin dai primi scambi. È stata una vittoria costruita con attenzione, senza cali e senza concedere nulla. Sono contento della crescita del gruppo e della capacità di rimanere concentrati per tutta la durata del match”.

Sulla stessa linea, nel campionato di Serie D, il coach della femminile, Saro Corallo, che sottolinea la maturità della sua squadra: “Le ragazze hanno giocato una partita solida, determinata, senza mai perdere il controllo. Abbiamo lavorato bene in battuta e in fase offensiva, mettendo pressione costante alle avversarie della squadra di Palagonia. È una vittoria meritata, frutto dell’impegno settimanale e della voglia di migliorare”.

Entrambi gli allenatori concordano su un elemento decisivo: il pubblico. La palestra comunale di Giarratana si è trasformata, ancora una volta, in una vera e propria bolgia. Tifo incessante, calore, sostegno continuo: un fattore che ha fatto la differenza. “Il nostro pubblico – afferma Giacchi – è stato il settimo uomo in campo. Giocare qui significa avere un’energia in più”. Corallo aggiunge: “Chiunque verrà a giocare a Giarratana dovrà fare i conti con un ambiente che spinge, che sostiene, che non molla un attimo”. A chiudere è il presidente Salvatore Pagano, che esprime orgoglio per i risultati e gratitudine verso la comunità: “Queste due vittorie confermano il valore delle nostre squadre e del lavoro che stiamo portando avanti. Ma il ringraziamento più grande va al nostro pubblico, che trasforma ogni partita in casa in un evento, in un muro di energia che rende difficilissimo per chiunque venire qui a fare punti. Giarratana sta dimostrando di essere una piazza viva, appassionata e sempre più centrale nel panorama pallavolistico provinciale”. Il Giarratana Volley guarda ora ai prossimi impegni con entusiasmo e determinazione, forte di un gruppo solido e di un pubblico che, ancora una volta, ha dimostrato di essere parte integrante del successo.