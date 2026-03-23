La polizia locale di Modica rende noto che, a seguito di un’intesa con Anas, mercoledì 25 marzo, dalle ore 7 alle ore 18, si svolgeranno interventi di fresatura e stesura del nuovo tappeto d’asfalto sul viadotto Guerrieri. Le lavorazioni, programmate per essere ultimate in giornata, comporteranno l’istituzione del senso unico alternato. Per limitare i disagi alla circolazione, la regolazione del traffico sarà affidata al personale dell’impresa, i cosiddetti “movieri”, in sostituzione di un impianto semaforico provvisorio. La polizia locale assicurerà, ove necessario, il supporto alla gestione della viabilità.