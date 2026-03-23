Prosegue il rapporto tra il Modica Calcio e Filippo Raciti. Dopo la trionfale cavalcata che ha riportato i “Tigrotti” nel palcoscenico nazionale della quarta serie, il club ha sciolto ogni riserva: sarà ancora il tecnico catanese a guidare i rossoblù nella stagione 2026/2027. La decisione era nell’aria, ma l’ufficialità, arrivata in forma ufficiosa domenica durante i festeggiamenti, pone il sigillo su un progetto tecnico che ha mostrato solidità, identità e una rara simbiosi con la piazza. La conferma di Raciti non rappresenta soltanto un riconoscimento per il percorso e i risultati ottenuti, ma una scelta strategica per preservare l’ossatura tattica della squadra.

Sotto la sua direzione, il Modica ha espresso un calcio propositivo, capace di infiammare il pubblico del “Vincenzo Barone”, trasformando lo stadio in un fortino quasi inespugnabile. Era naturale ripartire da chi ha saputo interpretare al meglio lo spirito della maglia. Raciti conosce l’ambiente, il gruppo e le ambizioni di una città che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista. Il salto di categoria in Serie D costituirà un banco di prova significativo. Il girone meridionale è storicamente una “trincea” sportiva, dove si confrontano piazze blasonate e budget rilevanti. Ecco i punti cardine su cui lo staff tecnico lavorerà nelle prossime settimane: – Individuare profili di esperienza adatti alla categoria senza snaturare il nucleo storico. – Gestire l’obbligo di impiego dei giovani in quota, valorizzando i talenti come Raciti ha già dimostrato di saper fare. – Adeguare i carichi di lavoro a un campionato più lungo e dispendioso, sotto il profilo agonistico, rispetto all’Eccellenza. La piazza di Modica ha accolto con favore la notizia. La continuità tecnica è considerata il primo tassello per evitare una stagione di sofferenza e puntare a un campionato di assestamento capace di regalare soddisfazioni ai tifosi rossoblù. Non appena Raciti e la società metteranno nero su bianco, il mercato del Modica potrà entrare nel vivo. La programmazione è già iniziata: l’obiettivo è farsi trovare pronti al fischio d’inizio di una stagione che si preannuncia elettrizzante.