Momenti di forte apprensione questa mattina lungo la provinciale Modica–Marina, all’altezza di contrada Zappulla, dove un imprenditore di Scicli è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria auto. L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria che collega la città alla fascia costiera.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata la prontezza della compagna, seduta accanto a lui, che ha capito immediatamente la gravità della situazione e ha tirato il freno a mano riuscendo a fermare il veicolo in sicurezza. Un gesto decisivo che ha impedito che l’auto finisse fuori strada o coinvolgesse altri mezzi in transito.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Dopo una prima valutazione, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza dell’uomo all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per gli accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

La rapidità degli interventi e la lucidità della compagna hanno evitato che un malore improvviso si trasformasse in tragedia. Le condizioni dell’imprenditore sono ora affidate alle cure dei medici, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la natura del malore.