A Ragusa la comunità si prepara a salutare il dottor Raffaele Ferrante, scomparso all’età di 78 anni. Figura centrale della sanità iblea, per anni ha guidato il reparto di Cardiologia dell’ospedale Arezzo, contribuendo in modo decisivo alla crescita dei servizi e alla formazione di numerosi professionisti oggi attivi nel territorio.

Stimato per competenza, rigore e umanità, Ferrante ha saputo unire responsabilità gestionale e attenzione clinica, costruendo un rapporto di fiducia con generazioni di pazienti e diventando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. La sua perdita lascia un segno profondo nella comunità ragusana.

I funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa, dove familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto potranno rendergli omaggio.