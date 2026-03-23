Si sono svolte ieri, a Marina di Ragusa, le iniziative domenicali dedicate a San Giuseppe, appuntamento molto atteso dalla comunità locale e profondamente radicato nella tradizione religiosa del territorio. Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa, confermando quanto questa festa rappresenti un momento identitario per i fedeli e per i residenti del borgo marinaro.

Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, ha guidato la celebrazione eucaristica del pomeriggio, dando poi avvio ai momenti comunitari legati alle tradizionali cene di San Giuseppe, allestite e animate in collaborazione con l’Asd Siemu a peri. Un rito che conserva un forte valore simbolico e sociale: le cene, infatti, non sono solo un’espressione di devozione, ma anche un gesto di condivisione e solidarietà, aperto alla partecipazione di tutta la comunità. Molto gettonata quella tenutasi in piazza Duca degli Abruzzi. Nel tardo pomeriggio, la processione con il simulacro del patriarca che ha percorso le vie principali della frazione rivierasca (foto Bracchitta).

Le iniziative sono state rese ancora più visibili grazie al sostegno mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che ha contribuito alla diffusione e alla valorizzazione di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e il legame con la figura di San Giuseppe.

La serata ha visto un afflusso costante di fedeli, famiglie e visitatori, attratti sia dalla dimensione spirituale della festa sia dall’atmosfera di convivialità che caratterizza questo momento del calendario liturgico. In serata, poi, i fuochi d’artificio che hanno concluso questo straordinario momento di appartenenza allo spirito tradizionale del territorio. Le celebrazioni erano state avviate nei giorni scorsi secondo il programma predisposto dalla parrocchia, confermando Marina di Ragusa come uno dei centri più attivi e partecipi nelle tradizioni legate al culto di San Giuseppe. Venerdì 27 marzo ultimo appuntamento con la celebrazione eucaristica delle 18 e con l’estrazione dei premi della lotteria locale alle 19, alla presenza di un incaricato del Comune di Ragusa.