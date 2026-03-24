Sono in programma domani, mercoledì 25 marzo, alle 15,30, i funerali di Salvatore Petino, il giovane di 18 anni che, ad Acate, era venuto a mancare nei giorni scorsi. Era deceduto nella propria abitazione, senza un motivo apparente. E’ stata disposta l’autopsia che servirà a chiarire le ragioni del decesso e i cui risultati saranno consegnati nelle prossime settimane. Intanto, domani comunità acatese in lutto. Genitori affranti, così come le sorelle e tutti i parenti. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.