Un incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, lungo la SP 20 nel tratto Comiso–Santa Croce, dove due persone sono rimaste ferite a causa del manto stradale reso estremamente viscido dalla prima pioggia. L’asfalto bagnato ha fatto perdere aderenza al veicolo coinvolto, che è finito fuori controllo provocando il sinistro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate del 118 Seus Sicilia, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area dell’incidente, attivando le procedure per il recupero del mezzo e per il ripristino della strada in condizioni di sicurezza, così da consentire la normale ripresa della circolazione (foto Assenza).