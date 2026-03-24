Nuovo episodio di vandalismo, nella notte, ai danni dell’asilo San Biagio. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, che stigmatizza l’inaccettabilità di danneggiamenti a una scuola dell’infanzia e, più in generale, a strutture dedicate ai bambini.
Appena appresa la notizia, il Comune si è immediatamente attivato per installare i sistemi di allarme a cominciare proprio dal San Biagio che è stato più volte oggetto di questi gesti di teppismo. Nelle prossime settimane, si provvederà a munire di questi dispositivi anche gli altri istituti di competenza comunale.