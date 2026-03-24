Rientrati alla base dopo la lunga trasferta in Lombardia, l’Avimec Modica volta immediatamente pagina e da stamattina è già a lavoro per preparare nei minimi dettagli gara 2 del primo turno play off, che domenica pomeriggio vedrà i biancoazzurri della Contea affrontare al “PalaRizza” il Gabbiano Farmamed Mantova.

La gara di andata, vinta dal sestetto mantovano in quattro set, è stata bella a sprazzi, ma la formazione modicana non è riuscita a esprimere la sua pallavolo pagando dazio ai fini del risultato che Chillemi e compagni vogliono ribaltare nella gara di ritorno.

“Nella trasferta di Mantova – spiega coach Enzo Distefano – Il nostro vero rammarico è stato quello di uscire dal campo senza riuscire a esprimere il nostro gioco, quello che nel girone di ritorno della regular season ci ha contraddistinto e ci ha permesso di chiudere bene e con merito al quarto posto. Abbiamo fatto un passo indietro, magari se avessimo giocato la pallavolo che abbiamo giocato nel girone di ritorno, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Ritrovare il nostro gioco è quello che ci proponiamo di fare in gara 2 domenica prossima”.

Esaminando a mente fredda la sfida del “PalaSguaitzer” il tecnico dell’Avimec Modica ci spiega quello che secondo lui non è andato come doveva e pensava.

“Abbiamo avuto un approccio sbagliato – sottolinea il tecnico dell’Avimec Modica – contro una squadra di cui conoscevamo il valore, soprattutto in battuta e nella fase muro- difesa. Mantova ha spinto sin dalla prima battuta e ci ha messo in difficoltà in ricezione, quindi abbiamo avuto difficoltà nella gestione del side out. I nostri palleggiatori, infatti, sono stati costretti a rincorrere in questa fase, dove non siamo riusciti a sfruttare pienamente le nostre bocche di fuoco soprattutto al centro. Bertozzi nonostante le difficoltà, nei primi due set è riuscito a farsi sentire sotto rete, ma non è bastato perchè, tante cose non si sono incastrate come dovevano nella fase di ricostruzione. Peccato per il primo set che – continua – eravamo riusciti a recuperare molto bene, ma non siamo riusciti a portare a termine la rimonta, perchè Mantova, spinta dalla battuta e dal loro muro quasi perfetto in quella fase del match ci ha costretto a giocare sempre con palla staccata dalla rete ed è riuscita a riprenderlo e a portarlo a casa. Siamo riusciti a vincere il terzo set giocando anche una buona pallavolo, peccato per il quarto parziale che abbiamo perso al fotofinish per qualche nostra disattenzione e per qualche episodio che poteva andare a nostro favore e che è stato vanificato. Riuscire a vincere il quarto parziale ci avrebbe potuto dare il punto che magari in gara 2 ci avrebbe permesso di giocare con meno pressioni ma ora dobbiamo cercare di ribaltare il risultato per andare al golden set. Come sempre – conclude coach Distefano – non facciamo tragedie per questa sconfitta e già da oggi torniamo a lavoro pensando proprio a riscattarci al “PalaRizza”, dove dobbiamo cercare di far valere il fattore campo e per farlo dobbiamo approcciare sicuramente in modo diverso al match perchè altrimenti tutto sarà più complicato e in salita”.