Notte di tensione nel cuore di Modica, dove diversi negozi del centro storico sono stati presi di mira da sconosciuti. Secondo una prima ricognizione, almeno sei attività sarebbero state visitate durante il raid: gli ingressi risultano forzati e alcune porte sfondate, verosimilmente con l’impiego di grosse pietre. La scoperta è avvenuta alle prime luci del mattino, quando i titolari hanno trovato i propri locali devastati. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dagli specialisti della Scientifica per i rilievi e la raccolta di tracce utili. Particolarmente inquietante il rinvenimento di macchie di sangue all’interno e nelle immediate vicinanze di uno degli esercizi colpiti: un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per l’attività investigativa. Al momento non è chiaro se si tratti di un’azione mirata o di una serie di furti degenerati in vandalismi. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze dei residenti. Cresce l’apprensione tra i commercianti del centro, già segnati da episodi analoghi in passato, che chiedono controlli più serrati e maggiore sicurezza nelle ore notturne. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.