Nuovo episodio di microcriminalità nel centro storico di Modica. Nella notte, ignoti hanno preso di mira una nota pizzeria di via Marchesa Tedeschi, mandando in frantumi la vetrata d’ingresso. Il danno, scoperto alle prime luci dell’alba, è ingente: il vetro è stato distrutto con estrema violenza, verosimilmente nel tentativo di forzare l’accesso al locale. Resta da quantificare l’eventuale bottino; dai primi accertamenti emerge che il bersaglio principale sarebbe stato il contenuto della cassa. Gli investigatori stanno valutando un possibile collegamento con i fatti avvenuti appena ventiquattro ore prima.

Si ipotizza, infatti, che l’autore del gesto possa essere lo stesso malvivente che, nella notte precedente, ha “visitato” sei esercizi commerciali in via Tirella. Il modus operandi — rapido, brutale e mirato ad attività di ristorazione e servizi — ricalca fedelmente la serie di colpi che sta mettendo in allarme i commercianti dell’area. Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona e nei locali vicini, con la speranza che le telecamere abbiano registrato elementi utili all’identificazione del responsabile, così da porre fine a quella che appare come una vera emergenza sicurezza nel cuore della città.