Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio la SP 10 all’incrocio Monterosso–Chiaramonte, trasformando la strada in una superficie completamente ghiacciata e rendendo impossibile la circolazione. La situazione più critica si è registrata lungo la Ragusa–Chiaramonte, in direzione Chiaramonte, dove diversi veicoli sono rimasti intrappolati nello spesso strato di grandine accumulato sull’asfalto: alcune auto non sono riuscite a proseguire, mentre una minicar e un mezzo pesante sono rimasti immobilizzati sulla carreggiata, bloccando di fatto il transito. Le condizioni della strada hanno impedito ai conducenti di muoversi in sicurezza, aumentando i rischi per la viabilità e costringendo le autorità a chiudere completamente il tratto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili Urbani di Ragusa, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area, mentre i Vigili del Fuoco di Ragusa stanno assistendo gli automobilisti rimasti in panne e facendo tornare indietro i veicoli diretti verso Chiaramonte, impossibilitati ad attraversare la pineta a causa del ghiaccio. Al momento gli automobilisti possono rientrare in città soltanto attraverso la SS 115, unico percorso praticabile. Si è in attesa dell’arrivo dei mezzi della Provincia, necessari per rimuovere la grandine e liberare la carreggiata, così da consentire il ripristino della normale circolazione. La zona resta costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, mentre le operazioni proseguono senza sosta.