La Polizia di Stato di Ragusa, su delega e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di dieci persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha disarticolato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nella distribuzione di cocaina e marijuana. Il volume d’affari stimato si aggira intorno ai 2 milioni di euro.