La parrocchia Maria Ss. Annunziata invita la comunità a prendere parte alla Via Crucis animata in programma sabato 28 marzo alle 20 presso la fondazione Bufalino di Comiso.

Un appuntamento carico di spiritualità e partecipazione, che condurrà i presenti a rivivere i momenti più intensi e drammatici della Passione di Gesù, attraverso rappresentazioni coinvolgenti e di forte impatto emotivo. Il culmine della serata sarà la scena della Crocifissione, prevista sul sagrato della basilica, destinata a suscitare profonda commozione tra i fedeli. L’evento è patrocinato dal Comune di Comiso.