Svolta nelle indagini sugli atti di microcriminalità che, nell’ultima settimana, hanno scosso Modica. Il questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha confermato che i responsabili dello scippo avvenuto in via Silla e dei numerosi danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali del centro storico sono stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria. Gli episodi hanno alimentato un diffuso allarme tra residenti e operatori economici, tanto nel cuore cittadino quanto nelle aree periferiche. In particolare, lo scippo in via Silla aveva destato forte preoccupazione per la rapidità dell’azione, mentre le spaccature alle vetrine e i guasti agli arredi dei negozi modicani lasciavano presumere un disegno di vandalismo seriale riconducibile a un unico soggetto. Grazie all’attività investigativa coordinata dalla Questura di Ragusa, verosimilmente supportata dalle immagini della videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dei soggetti coinvolti. Il questore Fazzino ha sottolineato l’importanza di una risposta tempestiva dello Stato per ristabilire il senso di sicurezza nella comunità modicana. Gli individui individuati dovranno ora rispondere dei reati di furto con strappo e danneggiamento aggravato davanti alla magistratura.