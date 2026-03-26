L’appuntamento al Teatro Badia di Ragusa si prepara a diventare una serata di comicità travolgente grazie allo speciale fuori‑programma che vedrà protagonista Andrea Barone, atteso per domani, venerdì 27 marzo alle 20,30. Il comico e imitatore porterà in scena Voci Senza Frontiere, uno spettacolo costruito sulla sua capacità di trasformarsi, cambiare ritmo, voce, registro, attraversando personaggi e situazioni con una naturalezza che è ormai la sua firma artistica. Il direttore artistico Maurizio Nicastro invita il pubblico a partecipare, sottolineando come questa sia un’occasione per ritrovare ancora una volta le straordinarie caratteristiche di Barone, un artista capace di coinvolgere, sorprendere e far ridere senza mai perdere eleganza e misura.

Il Teatro Badia diventa così la cornice ideale per una serata che promette leggerezza e divertimento, un momento di pausa dal quotidiano in cui lasciarsi trascinare dal ritmo e dalla fantasia di uno dei talenti più versatili della comicità contemporanea. L’ingresso è fissato a 12,50 euro e la prenotazione è già attiva al numero 333 4183893, con l’attesa di un pubblico numeroso e pronto a farsi conquistare da uno spettacolo che non conosce confini, proprio come le voci che Barone porta sul palco.