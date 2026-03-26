Un controllo dei Nas ha portato alla chiusura di una palestra a Vittoria dopo che i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno riscontrato irregolarità nei locali destinati all’attività sportiva. L’ispezione rientra nei monitoraggi periodici che verificano il rispetto delle norme igienico‑sanitarie e di sicurezza, e in questo caso ha evidenziato condizioni non conformi agli standard richiesti per garantire la tutela degli utenti. La relazione è stata trasmessa al Comune, che ha attivato la procedura prevista dalla legge: il sindaco ha firmato un’ordinanza che revoca l’autorizzazione all’esercizio e dispone la chiusura immediata della struttura. Una misura adottata per proteggere chi frequenta la palestra e assicurare che le attività sportive si svolgano in ambienti adeguati e sicuri. La riapertura potrà avvenire solo dopo il ripristino delle condizioni richieste e una nuova verifica da parte degli organi competenti, riportando al centro il tema della sicurezza negli impianti sportivi e dell’importanza dei controlli per prevenire rischi e irregolarità.