Pesanti disagi alla viabilità di Modica. Le piogge incessanti che si sono abbattute sul territorio negli ultimi giorni hanno provocato il cedimento strutturale del muraglione di sostegno di Via San Giuliano, una delle arterie più trafficate della città.

Il sinistro si è verificato poco dopo l’intersezione con Via Cozzo Rotondo. A causa delle infiltrazioni e della pressione esercitata dal terreno intriso d’acqua, una porzione significativa del sottostrada è letteralmente precipitata nella vallata sottostante. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitavano veicoli o pedoni nel punto esatto del cedimento, evitando così conseguenze drammatiche.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia Locale che, constatata la gravità del danno e il pericolo di ulteriori cedimenti, hanno provveduto alla chiusura totale del transito nel tratto interessato.

L’interruzione della viabilità sta già causando forti rallentamenti in tutta l’area di Modica Sorda, poiché Via San Giuliano rappresenta un collegamento vitale per il flusso veicolare della zona.

Sul posto i tecnici comunali, i Vigili del Fuoco e l’assessore Piero Armenia, per una valutazione approfondita della stabilità del resto della carreggiata. L’obiettivo è capire se il crollo sia isolato o se esistano rischi per le abitazioni circostanti o per l’integrità complessiva del manto stradale.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione, data la fragilità del terreno causata dalle eccezionali condizioni meteo di queste ore.