I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno fermato un 32enne di Pozzallo, ritenuto gravemente indiziato di essere evaso dagli arresti domiciliari per compiere un furto in un esercizio commerciale situato a breve distanza dalla sua abitazione. L’uomo, ai domiciliari da pochi giorni per precedenti colpi messi a segno a Pozzallo, secondo la ricostruzione investigativa, durante la notte avrebbe lasciato l’alloggio e, a bordo della sua ape car, avrebbe raggiunto un negozio di articoli per la casa nelle vicinanze. Armato di una mazza di legno, avrebbe infranto la vetrina dell’attività e sottratto alcune buste contenenti l’incasso della giornata, pari a oltre 700 euro, per poi dileguarsi velocemente e far rientro a casa. Immediata la telefonata del titolare al 112. In pochi minuti sono intervenute una “gazzella” dell’Arma e una pattuglia della Stazione di Modica. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno avviato una rapida attività d’indagine, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che ha consentito di identificare il sospettato. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento dei sacchetti con parte della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. La mazza di legno, utilizzata per sfondare la vetrina e abbandonata sul posto, è stata sottoposta a sequestro. Il 32enne è stato quindi colto in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Dovrà rispondere dei reati di evasione e furto aggravato. Tutte le contestazioni mosse dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla normativa vigente.