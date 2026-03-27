La Settimana Santa a Ragusa è un tempo in cui la città sembra cambiare respiro. Le strade di Ibla, illuminate da una luce più morbida, diventano il teatro di una tradizione che attraversa i secoli e che ancora oggi custodisce la memoria più profonda del popolo ragusano. Ogni passo delle confraternite, ogni simulacro che avanza lentamente tra le vie barocche, ogni fervorino pronunciato davanti al Santissimo è parte di un rito che non appartiene solo alla fede, ma anche alla storia, alla cultura, all’identità di una comunità intera. È un patrimonio riconosciuto e protetto, un’eredità immateriale che continua a vivere perché Ragusa la sente propria, la riconosce come un filo che unisce generazioni diverse in un’unica narrazione di devozione e bellezza.

La Domenica delle Palme, il 29 marzo, apre questo cammino antico. Alle 9, nella chiesa di San Giuseppe delle Benedettine, la prima messa della giornata introduce i fedeli in un clima di raccoglimento. Poi, alle 10,30, ai Giardini iblei, la benedizione delle palme dà inizio alla processione verso la chiesa Madre di San Giorgio, dove alle 11 si celebra la solenne santa messa, uno dei momenti più partecipati dell’intera settimana. Nel pomeriggio, alle 16.00, la messa alla chiesa dell’Itria prepara alla solenne esposizione del Santissimo Sacramento delle 16,30 al duomo, cuore spirituale delle Quaranta Ore. Alle 17, dalla chiesa di Santa Maria dell’Itria, parte la processione dell’Addolorata, un rito che ogni anno commuove per la sua intensità. Segue, alle 17,30, il fervorino eucaristico della confraternita dell’Addolorata. La sera continua con le messe delle 18,15 al duomo e alla Maddalena, da cui alle 19 prende avvio la processione della Maddalena verso San Giorgio. Alle 19,30, un nuovo fervorino chiude la giornata, mentre la città si avvolge in un silenzio denso, quasi sospeso.

Il Lunedì santo, 30 marzo, è un giorno di meditazione, in cui i riti si fanno più raccolti ma non meno intensi. Alle 17, al duomo, l’esposizione del Santissimo riporta l’attenzione al mistero della Passione. Alle 18,15, la messa celebrata sia a San Giorgio sia a San Giacomo prepara alla processione delle 18,45, quando il simulacro del Cristo all’Orto degli Ulivi attraversa le vie con passo lento, accompagnato dai confrati e da un silenzio che parla più di mille parole. Alle 19, al duomo, il fervorino dell’Arciconfraternita di San Giacomo richiama i fedeli alla riflessione. La giornata si chiude con uno dei momenti più toccanti: alle 20, dalla chiesa di Santa Maria dello Spasimo, parte la processione della Pietà, un’immagine che da sempre rappresenta il dolore composto e dignitoso della tradizione iblea. Alle 20,30, l’ultimo fervorino della confraternita della Buona Morte conclude la seconda giornata di riti.

In queste prime ore della Settimana Santa, Ragusa si trasforma in un luogo dove il tempo sembra rallentare e la memoria collettiva si fa presenza viva. Ogni gesto, ogni passo, ogni sosta davanti al Santissimo è un invito a entrare in un ritmo diverso, più profondo, più umano.