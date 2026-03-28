Scicli Albergo Diffuso, entrato nel 2012 nella rete nazionale degli alberghi diffusi, ha preso parte alla Ventesima Assemblea Nazionale degli Alberghi Diffusi, svoltasi a Gradara (Pesaro e Urbino) il 22 e 23 marzo. Nella suggestiva cornice del borgo medievale marchigiano, con ospitalità curata da La Loggia di Gradara, si sono ritrovati numerosi operatori provenienti da ogni parte d’Italia. A rappresentare la realtà sciclitana erano presenti l’ideatore e direttore Ezio Occhipinti e l’amministratore Vincenzo Burragato, che nel corso della due giorni di lavori si sono confrontati con i colleghi della penisola, guidati dal presidente dell’associazione, il professor Giancarlo Dall’Ara. I temi della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale hanno costituito il filo conduttore degli interventi ospitati al Piccolo Teatro Comunale di Gradara. In particolare, il contributo di Occhipinti ha delineato una nuova visione unitaria del modello degli alberghi diffusi, finalizzata a valorizzarne la specificità nel panorama eterogeneo dell’ospitalità italiana e a proiettarne l’identità sui mercati internazionali. L’appuntamento assembleare segna anche l’avvio del percorso di Scicli Albergo Diffuso verso la nuova stagione turistica, che entrerà nel vivo con la Settimana Santa, dopo l’anteprima offerta dalla Cavalcata di San Giuseppe del 14 marzo.