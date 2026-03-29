Il traffico sulla Strada Statale 514 è tornato regolare dopo una notte di lavori serrati che hanno portato alla demolizione del ponte nel territorio di Chiaramonte Gulfi, un intervento necessario per proseguire il grande cantiere dell’autostrada Ragusa–Catania. Le istituzioni locali hanno ringraziato Anas e Webuild per la rapidità delle operazioni, sottolineando come le squadre abbiano lavorato senza sosta per garantire la riapertura della viabilità già nelle prime ore del mattino. La demolizione del cavalcavia al km 12,619 della 514 rientra infatti nelle attività previste dal Lotto 1 dell’ammodernamento dell’itinerario Ragusa–Catania, un’opera strategica per la mobilità del Sud-Est siciliano e attesa da decenni. La chiusura temporanea del tratto, avvenuta tra il km 12 e il km 18,600, aveva comportato la deviazione del traffico sulle provinciali SP5, SP30 e SP7, ma la pianificazione notturna dei lavori ha ridotto al minimo i disagi per automobilisti e pendolari. Con la demolizione completata, si apre ora la fase successiva: la ricostruzione del ponte, parte integrante del nuovo tracciato autostradale che collegherà Ragusa a Catania con standard moderni e tempi di percorrenza ridotti.