La notizia dell’incendio divampato ieri sera nelle campagne di Monterosso Almo, in un’area prossima alle abitazioni, aveva generato forte apprensione tra i residenti e tra quanti seguivano gli aggiornamenti in tempo reale. Le fiamme, visibili da diverse zone del paese, si erano avvicinate pericolosamente ad alcune case, complici il vento e la vegetazione secca, ma senza mai rendere necessario l’allontanamento delle persone dalle proprie abitazioni.

Grazie al lavoro coordinato dei Vigili del Fuoco e delle squadre della Protezione Civile, il fronte del fuoco è stato rapidamente circoscritto e poi domato, riportando la situazione alla normalità nel giro di poche ore. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nel contenere l’avanzata delle fiamme verso il centro abitato e nel mettere in sicurezza l’area per evitare riattivazioni durante la notte.

L’episodio, pur non avendo causato danni alle abitazioni né messo in pericolo diretto la popolazione, ha ricordato quanto il territorio resti vulnerabile ai roghi, anche fuori stagione, e quanto sia fondamentale la tempestività degli interventi. La comunità, che ieri aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione, può oggi tirare un sospiro di sollievo: l’emergenza è rientrata e l’area è sotto monitoraggio per escludere la presenza di focolai residui.