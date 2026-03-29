Il Savoia supera il Ragusa per 2-0 e, complice l’incrocio dei risultati sugli altri campi, gli azzurri precipitano in piena zona play-out. Una gara a senso unico, dominata dai campani dal primo all’ultimo minuto, mentre la squadra di Lucenti ha faticato a rendersi pericolosa, trovando il primo tiro nello specchio soltanto al 75’.

Il match si apre con una grande occasione per i padroni di casa: al 10’ Schiavi sfiora il gol sugli sviluppi di una rimessa laterale di Cadili, con torre di Nussbaumer e conclusione respinta da Esposito. Due minuti più tardi arriva l’episodio che indirizza la partita: calcio di rigore per il Savoia, trasformato da Guida, che firma l’1-0.

Il Ragusa non riesce a reagire e il Savoia continua a spingere. In avvio di ripresa, al 47’, ancora Guida trova la rete del raddoppio con un rasoterra preciso su assist di Forte. I campani sfiorano più volte il tris: al 50’ Nussbaumer colpisce il palo dopo un rimpallo favorevole, poi Ledesma calcia di prima intenzione trovando la risposta di Esposito. Al 54’ Schiavi serve Umbaca, che però non inquadra la porta di un soffio. Al 69’ è ancora Umbaca a rendersi pericoloso, ma Esposito gli nega la gioia personale.

Il Ragusa si vede solo al 75’, quando Sinatra impegna Iuliano nel primo vero tiro in porta degli ospiti. Nel finale, Meola all’83’ e Munoz al 90’ sfiorano il terzo gol, senza però trovare lo specchio.

La supremazia del Savoia è confermata anche dai numeri: 10 calci d’angolo a 5, tante occasioni create e una gestione del match sempre in controllo. Per il Ragusa, invece, una sconfitta pesante che complica la classifica e impone una reazione immediata nelle prossime gare per evitare di restare invischiati nella lotta salvezza.

TABELLINO

Savoia: Iuliano ’07; Forte (71’ Frasson), Checa, Cadili (91’ Bitonto ’06); Schiavi, Pisacane ’06, Ledesma (76’ Meola), Fiasco ’05; Umbaca (78’ Vaccaro), Guida; Nussbaumer (62’ Munoz).

A disposizione: De Lorenzo ’07, Reis, Sellaf ’05, Favetta.

Allenatore: Catalano.

Ragusa (3-5-2): Esposito M.; Benassi, Callegari, Prestigiacomo ’06 (57’ Forti ’06); Palladino ’05 (49’ Accetta), Bianco ’07 (62’ Ciniero ’07), Memeo, D’Innocenzo (74’ Capone), Esposito B.; Golfo (57’ Campanile ’05), Sinatra.

A disposizione: Bonagura, Ali ’08, D’Amore, Martorelli.

Allenatore: Lucenti.

Arbitro: Bruschi di Ferrara.

Assistenti: Pasquesi di Rovigo, Tranchida di Pisa.

Reti: 12’ Guida (rig.), 47’ Guida.

Ammoniti: 26’ Benassi.

Angoli: 10-5.

Recupero: 7’ st.