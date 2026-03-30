La fortuna fa tappa in Sicilia e mette in primo piano Acate, protagonista di uno dei premi più significativi assegnati negli ultimi concorsi del 10eLotto. Come riportato da Agipronews, tra venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 nell’Isola sono stati distribuiti complessivamente 50mila euro, ma è il centro ibleo a distinguersi per un colpo che ha acceso l’attenzione degli appassionati.

Presso il punto vendita di corso Indipendenza ad Acate, infatti, un giocatore ha centrato un “4” Doppio Oro che gli ha fruttato 8mila euro, un premio che conferma la fortuna particolarmente generosa con la provincia ragusana nelle ultime settimane. Un risultato che, pur non essendo il più alto del weekend, assume un valore simbolico per la comunità locale, spesso meno citata rispetto ai grandi centri urbani ma capace di ritagliarsi un posto di rilievo nelle cronache delle vincite nazionali.