Un incendio è divampato in un’abitazione di corso Ho Chi Min a Comiso, provocando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Comiso e Vittoria, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti in ospedale per gli accertamenti necessari.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Vittoria e Ragusa hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si estendesse alle abitazioni vicine. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.