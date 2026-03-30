Sconosciuti hanno tentato, con il medesimo modus operandi, di introdursi nel nuovo complesso residenziale di Piazza Libertà, prendendo di mira uno dei due stabili presenti nell’area. In base a una prima ricostruzione, gli autori avrebbero cercato di scassinare il portone d’ingresso, verosimilmente con l’intento di accedere alle unità abitative. Non si esclude che l’azione sia stata premeditata: i ladri, infatti, sembrano aver colpito con una certa accuratezza, scegliendo un momento in cui alcuni residenti — in particolare al secondo piano — risultavano fuori casa. Un dettaglio che lascia ipotizzare un previo periodo di osservazione delle abitudini dei condomini. L’episodio ha suscitato forte allarme tra gli abitanti della zona, che denunciano un crescente senso di insicurezza e invocano un rafforzamento dei controlli. Sulla vicenda potrebbero intervenire a breve le forze dell’ordine, valutando anche l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni, con l’obiettivo di risalire ai responsabili.