Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso un forte apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato di Ragusa dopo la conclusione dell’operazione “Drug Parking”, che ha smantellato un’organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina e marijuana tra Comiso e Vittoria. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha ricostruito un sistema strutturato di approvvigionamento, trasporto e distribuzione dello stupefacente, con un giro d’affari stimato in circa 2 milioni di euro l’anno.

Gli investigatori hanno documentato un flusso costante di droga proveniente dalla Calabria e destinato al mercato ibleo, utilizzando parcheggi e aree periferiche come punti di scambio per ridurre il rischio di controlli. Le attività tecniche e i pedinamenti hanno permesso di ricostruire ruoli e responsabilità all’interno del gruppo, individuando sia i canali di rifornimento sia la rete incaricata dello spaccio al dettaglio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina e sono stati registrati numerosi episodi di consegna e occultamento della merce.

L’esito dell’inchiesta ha portato all’esecuzione di dieci misure cautelari, nove in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Un risultato che conferma la solidità del lavoro investigativo della Squadra Mobile di Ragusa e la stretta collaborazione con la DDA etnea.

Il riconoscimento arrivato da Roma rappresenta un segnale importante per le forze dell’ordine iblee, impegnate quotidianamente nel contrasto alle organizzazioni criminali che tentano di radicarsi nel territorio. Le parole del ministro Piantedosi sottolineano il valore di un’operazione che non solo colpisce un asse rilevante del narcotraffico locale, ma rafforza la percezione di sicurezza nelle comunità di Comiso, Vittoria e dell’intera provincia.