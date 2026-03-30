A distanza di una settimana dalla eccezionale conquista di ben 6 titoli regionali under14, altro fine settimana di grande spessore per la Conad Scherma Modica. La società della contea è stata protagonista nei Campionati Regionali Assoluti al PalaCus di Catania, con risultati che l’hanno vista imporsi con autorità nel fioretto, conquistando sia il primo che il secondo posto nel maschile e nel femminile. Nel fioretto femminile è Ottavia Iacono (nella foto sopra) a salire sul gradino più alto del podio, laureandosi campionessa regionale assoluta 2026, davanti alla compagna di squadra Cecilia Raunisi, seconda classificata. Una doppietta che certifica il valore del gruppo modicano e consente ad entrambe di accedere al Campionato Nazionale Gold Assoluto, e per Iacono anche alla rispettiva prova giovani.

Stesso copione nel fioretto maschile, dove è Francesco Spampinato (nella foto sopra) a conquistare il titolo regionale, precedendo Leonardo Aprile, autore di una prova brillante. Anche in questo caso, primo e secondo posto parlano chiaramente modicano, con entrambi gli atleti qualificati per i Gold nazionali assoluti, con Aprile che sarà presente anche nella categoria Giovani. Tra i risultati di rilievo si inserisce anche quello di Andrea Cartia, che con il 9º posto assoluto ottiene una qualificazione completa per i Gold nazionali: sarà infatti impegnato nelle fasi nazionali Cadetti, Giovani e Assoluti. Da segnalare infine la prestazione di Sofia Lucifora nella spada femminile, che grazie al 5º posto conquista l’accesso alla fase nazionale Gold Giovani, contribuendo a un bilancio complessivo di grande valore. Ora la preparazione sarà mirata per i qualificati alle competizioni di fine aprile a Riccione, Campionati Nazionali Gold che assegneranno i pass per le rispettive fasi finali dei Campionati Italiani.