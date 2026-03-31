La proposta teatrale della Pasqua 2026 al Teatro Badia di corso Italia a Ragusa, sotto la direzione artistica di Maurizio Nicastro, porta in scena uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi del periodo: “Dolor Dei – La Passione di Cristo”, produzione firmata dalle associazioni PalcoUno e Maniacreativa. Le rappresentazioni sono previste l’1, il 2 e 3 aprile alle 20,30, con un numero limitato di spettatori per ogni serata, così da preservare un clima raccolto e profondamente immersivo.

Lo spettacolo propone un dramma sacro che attraversa le ultime ore della vita di Gesù, restituendone la dimensione più umana e spirituale. Il percorso scenico intreccia dolore, amore e redenzione, mettendo al centro i dialoghi con figure simboliche come Maria, Veronica, Maddalena e Giovanni. Ogni incontro diventa un passaggio emotivo che trasforma la sofferenza in testimonianza, la fragilità in forza, la notte in possibilità di luce.

La regia e i testi di Maurizio Nicastro costruiscono un racconto che non si limita alla rappresentazione della Passione, ma invita il pubblico a un’esperienza di partecipazione emotiva, quasi meditativa. In scena Giovanni Migliorisi nel ruolo di Gesù, Giada Ruggeri come Maria, Dario Guastella come Giovanni, Gisella Burderi nel ruolo di Maddalena, Cristina Gennaro come Veronica, Marco Comitini nei panni di Ponzio Pilato e Salvo Giorgio come Soldato. La direzione di scena è affidata a Tina Accardo, mentre Giovanni Dimartino cura musiche e luci, elementi fondamentali per creare l’atmosfera sacra dello spettacolo. Trucco e parrucco sono di Antonio Pluchino, la promozione di Pino Migliorisi.

La scelta di limitare l’accesso a cinquanta spettatori per replica rende l’esperienza ancora più intensa, trasformando il Teatro Badia in uno spazio di ascolto e raccoglimento. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: Maranathà 347 2214898, Teatro Badia 333 4183893, Maniacreativa 338 4962613.