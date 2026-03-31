Poteva avere esiti ben più gravi l’incidente verificatosi nelle ultime ore a Treppiedi Nord. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di un’intersezione lungo corso Sandro Pertini. La violenza dell’impatto con il sostegno metallico ha provocato ingenti danni alla parte frontale dell’utilitaria e ha mandato in frantumi il gruppo ottico del lampione. Immediato l’intervento dei soccorritori: i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, scongiurando il rischio di cortocircuiti o perdite di carburante, e a verificare la stabilità del palo, risultato inclinato dopo l’urto. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al conducente sul posto. Nonostante il forte spavento e i danni materiali, le condizioni dell’automobilista sono al momento al vaglio dei medici ma, secondo quanto filtra, non sembrerebbero critiche.