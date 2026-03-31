Paura sulla provinciale che collega Modica a Noto.

Una utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un terreno sottostante, nei pressi dell’intersezione con via Passogatta, nel territorio di Modica.

Alla guida c’era una donna che, secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, avrebbe perso all’improvviso il controllo dell’auto.

L’ipotesi al momento più plausibile è quella di un malore improvviso che le avrebbe impedito di mantenere la traiettoria, provocando la sbandata senza il coinvolgimento di altri mezzi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli automobilisti di passaggio.

I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare le prime cure alla conducente e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni sono sotto osservazione, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la vettura per scongiurare il rischio di incendio e ulteriori pericoli per la circolazione.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito e regolato il traffico, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.