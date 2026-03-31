Si chiama Reuse Italy ed è una benefit corporation che promuove attività culturali per la valorizzazione del patrimonio storico architettonico italiano attraverso mostre, concorsi di idee, documentari, workshop e pubblicazioni.

Da anni una comunità di persone che partecipano alle iniziative di Reuse Italy segnala le rovine più belle sul territorio nazionale e grazie alle segnalazioni, nell’ottobre 2025, è stata individuata la Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri, “uno splendido caso studio” per la tredicesima edizione dell’iniziativa che prevede la realizzazione di un concorso internazionale di idee rivolto a studenti di architettura, una mostra di presentazione dei progetti vincitori e la pubblicazione di un libro.

L’obiettivo di Reuse Italy è quello di valorizzare le più belle rovine “minori” d’Italia, al di fuori dei circuiti turistici principali, promuovendole sul piano mediatico, incentivando il turismo nelle zone circostanti, e fornendo una prospettiva sulla possibilità di un loro riuso attraverso il punto di vista degli studenti partecipanti.

Il sindaco Mario Marino e l’amministrazione comunale, con il lavoro dell’ufficio cultura del Comune, hanno patrocinato l’iniziativa della benefit corporation con sede in Toscana, accogliendo in città i fondatori di Reuse Italy che in passato avevano già promosso un focus su un castello a Pisa, una cisterna romana a Napoli, una chiesa a Matera, una cappella a Viterbo, un ninfeo rinascimentale a Roma, una torre a Lecce, delle terme romane a Curinga, un castello a Villeneuve…

Ora Reuse Italy mette a disposizione un montepremi di 5000 euro per quanti vogliano cimentarsi con un progetto di rifunzionalizzazione dell’immobile, che dal febbraio 2024 è entrato nella proprietà della Regione siciliana.

Il Comune è stato a fianco dei promotori in questa iniziativa che ha il merito di rilanciare l’attenzione sulla Fornace Pisciotto il cui restauro è in avanzato stato di progressione.