Un grave incidente stradale ha sconvolto il tardo pomeriggio di oggi lungo la SS 115, in contrada Monachella, all’uscita di Ragusa. Due veicoli sono rimasti coinvolti in un impatto particolarmente violento che ha provocato tre feriti, tra cui una donna finita sul fondo di un burrone insieme alla sua auto, una Citroen C3 (foto Assenza).

La scena che i soccorritori si sono trovati davanti è stata complessa e drammatica: la vettura della donna era precipitata nella scarpata e lei era rimasta incastrata tra le lamiere, impossibilitata a muoversi. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per raggiungerla, stabilizzarla e liberarla, operando in condizioni difficili e con estrema cautela per evitare ulteriori cedimenti.

Le condizioni della donna sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso decollato da Catania, atterrato nelle vicinanze per accelerare il trasferimento verso una struttura ospedaliera specializzata. Gli altri due feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, operatori del 118 e personale Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza, nella messa in sicurezza dell’area e nella regolazione del traffico, fortemente rallentato durante tutte le operazioni di soccorso.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada, che sta effettuando i rilievi per chiarire le cause dello scontro e comprendere come uno dei veicoli sia finito fuori strada.

La zona è rimasta parzialmente interdetta per consentire le operazioni di recupero e il ripristino della carreggiata. Le condizioni dei feriti, in particolare della donna estratta dal burrone, restano al momento riservate.