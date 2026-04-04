Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca dell’uomo di 36 anni disperso a Ispica. Il corpo senza vita è stato individuato nel tardo pomeriggio ai piedi di un costone particolarmente impervio, nei pressi del convento di Santa Maria del Gesù, un’area difficile da raggiungere e caratterizzata da vegetazione fitta e terreni scoscesi.

Le operazioni di ricerca sono state avviate dal personale dei Vigili del Fuoco, ma la complessità del territorio ha reso necessario l’intervento di unità specializzate. Da Catania sono giunte le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e volontari addestrati per operare in contesti montani e dirupati. Sul posto è arrivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo etneo, indispensabile per il recupero.

Una volta individuato il corpo, i soccorritori hanno dovuto procedere con estrema cautela. Per consentire all’elicottero di avvicinarsi in sicurezza, è stato necessario sfoltire parte della vegetazione attorno al punto del ritrovamento, creando un varco sufficiente per permettere l’aggancio della barella e il suo sollevamento in cabina.

Sul luogo della tragedia erano presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri della stazione di Ispica, incaricati degli accertamenti e degli adempimenti di legge. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite e saranno oggetto delle verifiche delle autorità competenti.

La comunità ispicese, informata dell’accaduto, è rimasta profondamente scossa. Le ricerche, avviate con la speranza di un esito diverso, si sono trasformate in un intervento di recupero complesso e doloroso, che ha impegnato per ore squadre altamente specializzate.