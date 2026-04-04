Il Venerdì Santo di quest’anno a Ragusa ha assunto un volto diverso dal consueto, ma non per questo meno intenso. La pioggia, caduta insistente per tutta la giornata, ha costretto a modificare il programma tradizionale, impedendo la processione esterna che ogni anno attraversa le vie del centro. Eppure, ciò che avrebbe potuto spegnere l’atmosfera di devozione si è trasformato in un’occasione per riscoprire un rito più intimo, raccolto, profondamente partecipato (foto Bracchitta).

La Cattedrale di San Giovanni Battista è diventata il cuore pulsante della celebrazione: uno spazio che, pur privato del corteo all’aperto, ha saputo accogliere un numero straordinario di fedeli. La celebrazione della Passione del Signore ha mantenuto intatto il suo significato, dimostrando come la fede riesca a superare anche gli ostacoli imposti dal tempo. Il silenzio, la preghiera, la compostezza dei presenti hanno creato un clima di grande intensità spirituale, quasi sospeso, in cui ogni gesto liturgico sembrava amplificato dalla vicinanza fisica e simbolica della comunità.

Ragusa ha risposto ancora una volta con maturità e partecipazione, confermando il forte legame con le proprie tradizioni religiose. Nonostante la pioggia, i fedeli non hanno rinunciato a vivere uno dei momenti più significativi della Settimana Santa. Tra loro, anche le autorità civili, presenti nel rispetto di un appuntamento che appartiene alla storia e all’identità della città.

La mancanza della processione non ha tolto nulla al valore del rito: anzi, ha restituito alla celebrazione un carattere più raccolto, quasi familiare. L’atmosfera all’interno della cattedrale — fatta di sguardi, silenzi, piccole emozioni condivise — ha ricordato che la forza del Venerdì Santo non risiede nella dimensione esterna, ma nella capacità di unire una comunità attorno a un momento di memoria e di fede.

In un tempo complesso, segnato da incertezze e fragilità, la celebrazione di quest’anno ha offerto un messaggio chiaro: anche quando le circostanze cambiano, la spiritualità trova sempre un modo per farsi strada. E Ragusa, ancora una volta, ha dimostrato di saper custodire e rinnovare le proprie tradizioni con profondità e partecipazione.