Un incidente stradale autonomo ha interrotto la tranquillità della Sp 81, in contrada Pozzillo, nel territorio di Ragusa. A rimanere ferito è stato un uomo di 60 anni che, mentre era alla guida della sua Renault, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Le cause dell’impatto non sono ancora chiare e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, pur richiedendo assistenza medica, non sembrano destare particolare preoccupazione.

A supporto delle operazioni sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

La strada provinciale 81, spesso percorsa da residenti e lavoratori della zona, è rimasta parzialmente rallentata durante le operazioni di soccorso. Resta ora da capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto: un malore, una distrazione, un improvviso ostacolo o un guasto meccanico. Le indagini proseguiranno per fare piena luce sull’accaduto.