Modica, operazione congiunta di polizia di Stato e carabinieri: denunciato 19enne per una serie di colpi nel centro storico. In un’azione coordinata, gli agenti del Commissariato di Ps di Modica e i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 19 anni, ritenuto responsabile di reiterati episodi di furto aggravato. L’indagine, condotta in stretta collaborazione tra le due forze di polizia, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del giovane, individuato come presunto autore di numerosi fatti delittuosi — consumati e tentati — messi a segno nelle ultime settimane ai danni di diversi esercizi commerciali ubicati nel cuore del centro storico modicano.