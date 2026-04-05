Un nuovo incidente sulla ex strada provinciale 17, l’arteria che collega Vittoria a Scoglitti, ha mandato in tilt l’intero traffico del litorale. Nel pomeriggio si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto, provocando il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni. Una scena purtroppo non nuova per i residenti, che da anni denunciano la pericolosità di questa strada diventata, nei fatti, un imbuto obbligato per chiunque voglia raggiungere il mare (foto Assenza).

La colonna di veicoli in attesa ha raggiunto dimensioni impressionanti: dodici chilometri di auto incolonnate, un’unica fila che ha di fatto unito Vittoria e Scoglitti in un interminabile serpentone di lamiere e clacson. Famiglie, lavoratori, turisti e residenti sono rimasti bloccati per ore sotto il sole, senza alternative viarie e senza informazioni chiare sui tempi di riapertura.

L’incidente, pur non avendo provocato feriti gravi secondo le prime informazioni, riaccende i riflettori su una criticità ormai cronica. La ex SP 17 è da tempo considerata una delle strade più problematiche del territorio: carreggiata stretta, traffico intenso, manutenzione insufficiente e un flusso veicolare che aumenta esponenzialmente nei fine settimana e nei periodi festivi. Una combinazione che trasforma ogni piccolo incidente in un’emergenza viaria.

La situazione di oggi non è un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un problema strutturale che continua a essere ignorato. Vittoria e Scoglitti, due comunità legate da un rapporto quotidiano, restano ostaggio di una strada che non regge più il peso del traffico moderno. E mentre i cittadini chiedono interventi concreti, la sensazione diffusa è che si continui a rincorrere le emergenze senza affrontare le cause.

La paralisi totale registrata oggi dimostra quanto sia urgente ripensare la viabilità verso la riviera, potenziare le infrastrutture e garantire sicurezza a chi percorre ogni giorno questa arteria. Perché non può bastare la fortuna a evitare tragedie, né è accettabile che un semplice tamponamento blocchi un’intera città per ore.