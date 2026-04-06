Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un episodio di violenza nel cuore di Pozzallo. A denunciarlo è il giornalista Calogero Castaldo, che ha raccontato quanto accaduto in piazza Cesare Battisti, dove una lite tra due cittadini di origine africana è degenerata fino a provocare il ferimento serio di uno dei protagonisti.

Secondo la ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per futili motivi, aggravati — con ogni probabilità — dallo stato di ebbrezza di uno dei due. La discussione è rapidamente sfociata in uno scontro fisico: i contendenti avrebbero afferrato alcune bottiglie di birra trovate in strada, usandole come armi improvvisate.

Le urla, le minacce e il trambusto sono stati avvertiti distintamente anche nella vicina piazzetta della Madonnina, particolarmente affollata per la movida del Lunedì di Pasquetta. Molti passanti, spaventati, si sono allontanati mentre altri hanno allertato i soccorsi.

Ad avere la peggio è stato uno dei due uomini, rimasto ferito a una mano in modo significativo. Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure e trasferito il ferito in ospedale.

I Carabinieri hanno raggiunto rapidamente la piazza, trovando a terra cocci di vetro e tracce di sangue che testimoniano la violenza dello scontro. I militari hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e valutare eventuali responsabilità penali.

L’episodio riaccende il tema della sicurezza nelle aree centrali della città, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. La denuncia di Castaldo ha già suscitato numerose reazioni sui social, tra preoccupazione, indignazione e richieste di controlli più serrati.