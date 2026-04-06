La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Ragusa, nei confronti di un cittadino tunisino di 23 anni. Il giovane, in precedenza sottoposto agli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, è stato dotato di braccialetto elettronico. Il provvedimento ha inoltre disposto la revoca dell’autorizzazione al lavoro di cui l’uomo beneficiava. Nonostante il regime domiciliare, il ventitreenne è stato più volte segnalato all’Autorità giudiziaria per il reato di evasione, avendo reiteratamente violato le prescrizioni imposte dal giudice.