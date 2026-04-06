Il Lunedì di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle uscite in famiglia e ai momenti di convivialità, è stato purtroppo segnato da un grave episodio di violenza nel cuore di Vittoria. Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, alcuni giovani di nazionalità straniera si sono affrontati brandendo delle mazze, dando vita a una rissa che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e generato forte preoccupazione (foto Franco Assenza).

Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti sarebbero gli stessi che sabato scorso avevano già animato un episodio simile, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante quel precedente, la situazione si è ripresentata con modalità analoghe, segno evidente che il richiamo alla calma non è bastato a evitare un nuovo scontro.

La scena, avvenuta in pieno centro e in un giorno festivo particolarmente frequentato, ha scosso cittadini e famiglie che si trovavano in zona. Molti hanno espresso timore e indignazione per un episodio ritenuto non solo pericoloso, ma anche simbolicamente grave, perché avvenuto in uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica e valutando eventuali responsabilità individuali. Intanto cresce la richiesta, da parte della comunità, di un presidio più costante nelle aree centrali e di interventi capaci di prevenire ulteriori degenerazioni.

La Pasquetta vittoriese, che avrebbe dovuto essere una giornata di serenità, si è così trasformata in un momento di tensione che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di tutelare gli spazi pubblici da episodi di violenza gratuita.