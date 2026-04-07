Le fiamme tornano a colpire gli Iblei. Questa mattina un incendio è divampato in contrada Monterotondo, a Giarratana, spinto dal vento verso l’area boschiva e costringendo i vigili del fuoco a un intervento rapido per evitare danni irreparabili.

Non si tratta di un episodio isolato: appena ieri un altro fronte di fuoco aveva interessato la zona di Monte Casasia, nel territorio di Monterosso Almo. Due incendi in due giorni, entrambi in pieno periodo primaverile, quando la stagione estiva – tradizionalmente critica – non è ancora iniziata.

La dinamica, ancora una volta, sembra riconducibile alla presenza di sterpaglie secche e alla mancata manutenzione del territorio. Una combinazione che, unita al vento, trasforma ogni scintilla in un potenziale disastro ambientale.

La denuncia è chiara: il territorio ibleo continua a essere esposto, vulnerabile, impreparato. E mentre le temperature aumentano e la vegetazione si asciuga, il rischio cresce. Le istituzioni sono chiamate a intervenire con misure preventive reali, non solo emergenziali, perché ogni incendio di aprile è un campanello d’allarme per ciò che potrebbe accadere nei mesi estivi.

Gli operatori sul posto stanno monitorando l’evoluzione delle fiamme, ma la domanda resta aperta: quanto ancora dovrà bruciare prima che la prevenzione diventi una priorità?