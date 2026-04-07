Un itinerario sonoro intriso di jazz, salsedine, vento e memoria. Domenica 12 aprile alle 18.30 il Teatro Garibaldi di Modica ospita uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Paolo Fresu e Rino Cirinnà presentano “Sketches of Islands”, progetto che racconta il Mediterraneo attraverso la musica, le sue isole e le stratificazioni culturali che le attraversano. Sul palcoscenico prende corpo il confronto tra due poetiche mature. Paolo Fresu, trombettista tra i più apprezzati a livello internazionale, indaga da sempre l’incontro tra jazz, tradizione e ricerca, firmando percorsi capaci di coniugare rigore e forte potere evocativo. Al suo fianco Rino Cirinnà, sassofonista e compositore di rara finezza, che fonde linguaggi contemporanei e radici mediterranee.

Con loro, in ensemble: Seby Burgio al pianoforte e alle tastiere, Francesco Puglisi al basso e Francesco De Rubeis a batteria e percussioni. “Sketches of Islands” guarda alla forma classica, in particolare alla Suite, entro cui le composizioni originali di Cirinnà si muovono tra ritmi e melodie d’oggi. Il viaggio sonoro parte idealmente dalla Sicilia, attraversa il Mare Nostrum e ne tocca le isole maggiori, evocandone colori, tradizioni, sapori e profumi, in un dialogo continuo tra memoria e futuro. Il teatro diventerà così una mappa acustica, per un ascolto immersivo in cui ogni nota è un approdo. Il progetto nasce all’interno di Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica, sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, e propone le isole non come margini isolati ma come crocevia di storie, culture e suoni. Il titolo rende omaggio a “Sketches of Spain” di Miles Davis: un riferimento programmatico che guarda alla grande tradizione del jazz per reinventarla con sensibilità contemporanea.

«Con “Sketches of Islands” il Teatro Garibaldi ospita un progetto di grande valore artistico, con musicisti di primo piano della scena jazz – affermano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – Paolo Fresu, Rino Cirinnà e tutto l’ensemble accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, che attraversa culture e identità, capace di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici». La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica è sostenuta da Regione Siciliana, Comune di Modica, Assemblea Regionale Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor: Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner: Video Regione. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sketches-islands-modica. Informazioni sulle pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, sul sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it o al numero 0932/946991.